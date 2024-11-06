نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستمر المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم بمشاركة أبرز نجوم كرة القدم العالمية، حيث تشتعل الأجواء بين اللاعبين في صراع حصد الأهداف.

نجح ماديرا كريستيانو رونالدو، في حسم لقب هداف الدوري وبفارق سبعة أهداف، في الموسم الماضي عن ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة العاشرة

1 ألكساندر ميتروفيتش - الهلال 10 أهداف

2 كريم بنزيما - الاتحاد 8 اهداف

3 كريستيانو رونالدو - النصر 6 اهداف

3 تاليسكا - النصر 6 اهداف

5 حسام عوار - الاتحاد 5 اهداف

5 جورج كيفين نكودو - ضمك 5 اهداف

5 موسى بارو - التعاون 5 اهداف