نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وسائل إعلام أمريكية: دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دونالد ترامب يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

قالت وسائل إعلام أمريكية أن دونالد ترامب حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بفوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وتمكن ترامب من تجاوز حاجز الـ270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، ليعود مجددًا إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولتصبح فترة ولايته الثانية بعد أربع سنوات من خروجه من المنصب.

تفاصيل فوز ترامب في الانتخابات

تمكن دونالد ترامب من تحقيق الفوز بعدد من الولايات الحاسمة التي ساهمت بشكل كبير في تفوقه في المجمع الانتخابي. من بين هذه الولايات:

- نورث كارولينا: 16 صوتًا

- يوتا: 6 أصوات

- أوهايو: 17 صوتًا

- كانساس: 6 أصوات

- مونتانا: 4 أصوات

- ميسيسبي: 6 أصوات

- نورث داكوتا: 3 أصوات

- ساوث داكوتا: 3 أصوات

- وايومينج: 3 أصوات

- تكساس: 40 صوتًا

- نبراسكا: 5 أصوات

- لويزيانا: 8 أصوات

تحديات قانونية ومعركة قضائية

شكل فوز دونالد ترامب حالة استثنائية في تاريخ الانتخابات الأمريكية، حيث يواجه سلسلة من الاتهامات القضائية الكبرى. أبرز هذه الاتهامات تتعلق بمحاولاته منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس السابق جو بايدن، مما يتضمن تهم الاحتيال على الولايات المتحدة وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة.

قضية جورجيا والاتهام بالابتزاز

من أبرز القضايا التي تواجه ترامب، الاتهامات الموجهة له في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث يتهم بالابتزاز وهو اتهام يستخدم عادةً لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. تعود هذه القضية إلى مكالمة هاتفية في 2 يناير 2021، حثّ فيها ترامب كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، براد رافينسبيرجر، على إيجاد ما يكفي من الأصوات لقلب خسارته الضيقة في الولاية، لكن رافينسبيرجر رفض القيام بذلك.

محاكمة نيويورك وقضية "أموال الصمت"

في إبريل الماضي، بدأت في نيويورك أول محاكمة جنائية بحق ترامب، حيث أدين بتهمة دفع أموال بطريقة سرية لنجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية لعام 2016، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أموال الصمت". استمرت جلسات المحاكمة قرابة شهر وأسفرت عن إدانته في هذه القضية.

تأثيرات فوز ترامب على السياسة الأمريكية

عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المتوقع أن تحمل معها تغييرات كبيرة في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. ترامب المعروف بمواقفه الحادة والقرارات الجريئة، من المتوقع أن يستمر في اتباع نهج مشابه لما كان عليه في ولايته الأولى.

فوز ترامب يعكس الانقسام العميق في المجتمع الأمريكي بين أنصار الحزب الجمهوري والديمقراطي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانقسام في التأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة.