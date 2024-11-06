مدرب كوت ديفوار: غياب صلاح عن قائمة أفضل لاعب في إفريقيا مفاجئ.. وحسام حسن مرشح قوي للتألق كمدرب

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أحمد جودة - القاهرة - ناقش إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بهذا العام.

مدرب كوت ديفوار: غياب صلاح عن قائمة أفضل لاعب في إفريقيا مفاجئ

وقال مدرب كوت ديفوار في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "غياب محمد صلاح عن الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مفاجئ بالنسبة لي لأنه قدم موسم كبير مع ليفربول ولكن بصرف النظر عن ذلك، هناك لاعبون مثله لم يتم ترشيحهم ضمن أفضل عشرة لاعبين".

وأضاف: "كذالك فرانك كيسيي الذي قدم أداء خيالي في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية وكان سبب كبير في حصول كوت ديفوار على البطولة القارية بالنسخة الماضية".

وأكمل: "أعتقد أن لوكمان الذي قدم موسم خيالي مع أتالانتا الإيطالي وسجل في نهائي الدوري الأوروبي بالإضافة إلى جيراسي الذي تألق مع شتوتجارت في الدوري الألماني الممتاز وانتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند يستحقان حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام".

وأردف:" نأمل أن يدافع منتخب ساحل العاج عن لقبه بكرامة دون أن ننسى أن هناك الكثير من الفرق الكبرى تسعى لحصد هذا اللقب مثل نيجيريا وكوت ديفوار والمغرب والجزائر وبالطبع مصر هي أيضًا لديها فريق خطير للغاية، وسيكون له أيضًا كلمته في المنافسة".

واختتم حديثه قائلًا: "حسام حسن هو أسطورة كرة القدم المصرية الذي فاز بالفعل بهذا اللقب عدة مرات كلاعب، لذا سيكون لديه ميزة أيضًا للفوز بها كمدرب رفقة منتخب مصر".