لويس دياز… أول هارتيك بقميص الريدز

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - قاد الدولي الكولومبي لويس دياز فريقه ليفربول للفوز على باير ليفركوزن الألماني 4-0، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتكفّل لويس دياز بتسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة، ليوقّع على أول هاتريك له بقميص ليفربول في المباراة الـ 113 له مع الريدز في جميع البطولات،وفقاً لما أعلنته شبكة (بليتشر ريبورت.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق مرحلة الدوري الـ 36 بالعلامة التامة محققاً 12 نقطة من أربع مباريات.