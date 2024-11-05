موعد عودة أراوخو نجم برشلونة إلى المشاركة مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة رونالد أراوخو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد عودة أراخو نجم برشلونة إلى المشاركة مع الفريق

وأصيب أراوخو مؤخرًا مع برشلونة وهو ما جعله يغيب عن ملاعب الفريق حتى تتحسن حالته.

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق توني خوانمارتي في صحيفة سبورت الإسبانية، فإن أراوخو نجم نادي برشلونة قد دخل المرحلة الأخيرة من عملية تعافيه.

وشدد الصحفي خلال حديثه على أن الهدف الرئيسي الذي يسعى البارسا إليه خلال الفترة المقبلة هو عودة أراوخو مع نهاية هذا الشهر.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق سرفينا زفيزدا الصربي مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

