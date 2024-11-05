نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: سنقوم بإجلاء 100 مريض من غزة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها إجلاء أكثر من 100 مريض من قطاع غزة غدًا الأربعاء، وذلك في أول عملية من نوعها في الأراضي الفلسطينية المحاصرة منذ نحو خمسة أسابيع.

وأضافت المنظمة، بأنه ستشمل عملية الإجلاء المرضى المصابين في الحرب الدائرة في غزة بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وسيجري بداية نقل المرضى إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر عبر الفيديو "بعد ذلك سيجري نقل معظمهم إلى الإمارات"، مضيفا أنه سيجري نقل نحو 30 شخصا إلى رومانيا.

يشار إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في مدينة رفح بجنوبي القطاع في بداية مايو 2024 تم إخراج 282 مريضا فقط من قطاع غزة، حسب بيبركورن.

وصرح بيبركورن بأنه مع ذلك لا يزال هناك ما بين 12 ألف و14 ألف مريض يعانون من الحروق، وإصابات في العمود الفقري، وبتر الأطراف، أو السرطان، من بين أمراض أخرى، بحاجة إلى علاج في الخارج.

ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى تقديم ضمانات أمنية للسماح بنقل المرضى بشكل دائم بدلا من عمليات الإجلاء الطبية المؤقتة.

وشدد بيبركورن على أنه "لا يمكن الاستمرار بالطريقة التي يعملون بها الآن".