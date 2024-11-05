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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بأنه تم إيقاف نجم الفريق الصاعد بناءً على قرار المدير الفني لفريق الشباب، وذلك بسبب مفاوضات مع نادي الزمالك.

إيقاف نجم الأهلي الصاعد لمدة شهر بسبب الزمالك

وذكر المصدر في تصريحات صحفية، أن عبدالحميد حسن ميدو، المدير الفني لفريق 2005 في قطاع الناشئين بالنادي، قرر تجميد مهاجم الفريق محمد رأفت لمدة شهر، مما يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة.

ويأتي هذا القرار بعد أن ثبتت محاولات من قبل نادي الزمالك للتفاوض مع والد اللاعب محمد رأفت، سعيًا للحصول على توقيعه للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.