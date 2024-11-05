نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، أن عدوانًا إسرائيليًا استهدف المنطقة الصناعية بالقصير في ريف محافظة حمص، بخلاف غارة أمس الإثنين، التي قصفت منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله بإن "نحو الساعة 05: 18 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

كما أكد رئيس مجلس مدينة القصير رامز سعدية وقوع أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة عدوان الإسرائيلي، مضيفا: "لم تصلنا أي إصابة حتى الآن من جراء العدوان على مدينة القصير".