تعرف على موعد تصوير مسلسل "الكابتن"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أكرم حسني خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “ الكابتن” ومن المقرر بدء تصوير في شهر ديسمبر المقبل.

وجاري ترشيح الأبطال المشاركين في العمل للشركة المنتجة لإنهاء تعاقداتهم في أسرع وقت ممكن لتحديد الموعد النهائي للتصوير

ومن ناحية أخرى، شارك أكرم حسني في مسلسل "ديبو" الذي يدور احداثه في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي"، يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.