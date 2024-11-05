العالم اليوم - المجموعات العرقية.. ما أهميتها في الانتخابات الأميركية؟

انتم الان تتابعون خبر المجموعات العرقية.. ما أهميتها في الانتخابات الأميركية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - تشكل المجموعات العرقية عنصرا مهما في حساب الولاءات السياسية وتوجهات الرأي العام خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويأتي في صدارة هذه المجموعات الأميركيون البيض، الذين يشكلون 60 في المئة من الناخبين المؤهلين.

لكن الملاحظ أن هذه النسبة في تراجع تدريجي بسبب تزايد أعداد الأقليات.

وبعد البيض، نجد الأميركيين من أصول لاتينية، والذين يشكلون 19 في المئة من مجموع السكان، حسب آخر إحصاء.

أما الأميركيون من أصل إفريقي فيشكلون حوالي 13 في المئة من عدد السكان وكذلك من الناخبين المؤهلين.

ويتوزع معظم هؤلاء على المدن الكبرى وبين ولايات الجنوب والشرق الأميركي.

ومن الأقليات التي عرفت أيضا نموا في النسيج الديمغرافي الأميركي، ذوو الأصول الآسيوية، وتبلغ نسبتهم نحو 6 في المئة من مجموع السكان.

فيما تتوزع بقية الأقليات بين السكان الأصليين، والناخبين من أصول شرق أوسطية ويتجاوز عددهم 3 ملايين نسمة، لكنهم لا يُصنَّفون كفئة منفصلة.

في هذا الصدد، قال نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، بول سالم، في حديثه لقناة "دوت الخليج":