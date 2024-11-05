تعطل آلات التصويت في مقاطعة وسط ولاية أيوا في الانتخابات الأمريكية ..

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:29 مساءً - تعطلت آلات التصويت في مقاطعة ستوري بوسط ولاية آيوا، التي يقطنها نحو 100 ألف شخص ومدينة أميس، في بعض الدوائر الانتخابية، مما ينذر بتأخير محتمل في إعلان النتائج.

وصرحت آشلي هانت إسكيفيل، المتحدثة باسم مكتب سكرتير ولاية آيوا، قائلة: "نحن على علم بالمشكلات الفنية المتعلقة بأجهزة الفرز في بعض الدوائر الانتخابية في مقاطعة ستوري. ويعمل المراجع مع البائع ومكتبنا لحل هذه المشكلة. وهذا لا يمنع أي شخص من الإدلاء بصوت واحد. وقد يؤثر على مدى سرعة قدرتنا على الإبلاغ عن النتائج".

وقالت لوسي مارتن، مدققة مقاطعة ستوري لصحيفة دي موينز ريجستر إن الآلات لم تقرأ "أنماط معينة من بطاقات الاقتراع" في حوالي 12 من مراكز الاقتراع البالغ عددها 45 مركزًا في المقاطعة. وسيتعين على العاملين في الانتخابات فرز الأصوات في تلك المواقع يدويًا، وفقًا لمسؤولي الحزب الديمقراطي والجمهوري المحليين. وأضافت مارتن أنه تم اختبار الآلات وأن سبب الصعوبات الفنية غير معروف.

وانطلقت صباح الثلاثاء، الانتخابات الأمريكية 2024 ، وينتافس فيها المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ورغم أن حوالى 82 مليون أمريكى، أدلوا بأصواتهم مبكرا سواء عن طريق الحضور شخصيا أو عبر البريد الإلكترونى، إلا أن لجان الاقتراع فى الولايات المختلفة شهدت طوابير طويلة من الناخبين الذين أتوا فى الصباح الباكر لاختيار مرشحهم المفضل.

وقبل فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء لإدلاء الناخبين الأمريكيين بأصواتهم فى الانتخابات الأمريكية 2024، للاختيار بين المرشح الجمهورى، دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، كان حوالى 80 مليون أمريكى قد صوتوا بالفعل وأدلوا بأصواتهم المبكرة.

ووفقًا لمختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، صوت 83 مليون أمريكى مبكرًا، مع قيام ما يقرب من 45 مليونًا بالتصويت مبكرًا شخصيًا وحوالى 38 مليونًا بالتصويت المبكر عن طريق البريد.

ويعد نظام الانتخابات الأمريكية من أكثر النظم الانتخابية إثارة للجدل، ولطالما شهدت الولايات المتحدة دعوات من حين إلى آخر لتعديل هذا النظام المعروف باسم المجمع الانتخابى أو "Electoral college".