نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشارلي وايت: محمد صلاح سيستمر مع ليفربول.. وهذا موقفه من الانضمام إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف تشارلي وايت الصحفي بجريدة ذا صن البريطانية، عن مفاجأة جديدة بشأن موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من الاستمرار مع الريدز.

تشارلي وايت يحسم موقف صلاح من الاستمرار مع ليفربول

وقال تشارلي وايت، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي ليفربول يثق في موقف محمد صلاح الحالي من الاستمرار مع الريدز في الفترة المقبلة ".

وأضاف:" المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، علاقته رائعة بالنجم المصري محمد صلاح".

واستكمل:" في رأيي أن محمد صلاح سيستمر مع نادي ليفربول بعد نهاية عقده في الموسم الحالي وتحديدا لأنه يلعب بأداء مميز هذا الموسم مع الفريق".

ثم أوضح تشارلي وايت:" مفاوضات التجديد بين محمد صلاح ونادي ليفربول متمثلة في مدة العقد، وفي رأيي أن صلاح سيكمل مسيرته مع ليفربول ومن الأفضل استمراره مع الريدز".

وأشار:" محمد صلاح من أفضل لاعبي ليفربول، واللاعب لا يفكر في الأمور المادية، ولكن أمور شخصية بالنسبة له لأنه يرغب في الاستمرار مع ليفربول ويحب النادي '.

وعن إمكانية انتقال محمد صلاح لنادي باريس سان جيرمان، استدرك وايت:" سيكون خطوة للوراء بالنسبة إلى محمد صلاح، ولا أعتقد أنه سينضم إلى الدوري الفرنسي، ولكنه الأفضل البقاء داخل نادي ليفربول".

وتابع:" محمد صلاح سيوقع عقدا جديدا مع نادي ليفربول الانجليزي لمدة موسمين قابلة للزيادة لموسم ثالث وقد يتم حسم هذا الامر بعد الكريسماس".

ثم أتم تصريحاته:" ليفربول اقترب من تجديد عقد الهولندي فان دايك وصلاح من المتوقع أن يستمر كذلك مع الريدز، بينما استمرار ألكساندر أرنولد مع النادي الإنجليزي سيكون صعب".