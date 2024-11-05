نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن قصف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، باستهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية لإدارة العمليات الجوية بالصواريخ.

وفي بيانات سابقة اليوم، أعلن الحزب، عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في ثكنة دوفيف، وثكنة معاليه جولاني، وموقع الرمثا، ومصنع المواد المتفجرة في الخضيرة، جنوب مدينة حيفا بصواريخ نوعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر 2023.