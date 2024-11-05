نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول مكارثي: محمد صلاح قد يزامل ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، على مصير النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أوشك عقده على الانتهاء مع الريدز.

بول مكارثي يشيد بإمكانيات محمد صلاح

وأكد بول مكارثي في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أعتقد أن محمد صلاح لاعب ذكي جدا واستغل موقف ليفربول على طاولة المفاوضات وموقفه أقوى كثيرا من الماضي، ويجب على ليفربول أن يعرض أفضل الخيارات على صلاح من أجل إقناعه بتجديد عقده لمواسم آخرى".

وتابع:" يجب أن يستمر محمد صلاح مع ليفربول أو ربما أن يخوض تجربة احترافية آخرى سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي وسيكون نجما كبيرا هناك".

واستكمل:" محمد صلاح حالة استثنائية للغاية، عن الكثير من اللاعبين نظرا لسنه ولياقته البدنية فهو لاعب أصبح أقوى بكثير مما كان من قبل ولا أعتقد أنه سيتم تجديد عقده لموسم واحد والأمر الآن بيد إدارة نادي ليفربول".

وأشار مكارثي:" لا أعتقد أن صلاح قد ينضم لأي ناد آخر في الدوري الإنجليزي ولن يلعب سوى لليفربول وقد يكون الدوري الأمريكي هي وجهته المقبلة بجانب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي".

ثم أتم:" محمد صلاح لم يكن أفضل من فينسيوس، والأمر كان عادلا في جائزة البالون دور فيما يخص تتويج رودري بالجائزة وتحديدا بعد تتويجه ببطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا"