انت الأن تتابع خبر روسيا تطلق قمرين اصطناعيين لإيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها وضعت، خلال ليل الاثنين الثلاثاء، 55 قمرا اصطناعيا في المدار؛ بينها قمران إيرانيان صنعتهما شركة خاصة، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران.

أقلع صاروخ سويوز يحمل “قمرين اصطناعيين جيوفيزيائيين شمسيين من نوع ‘Ionosfera-M’ و53 قمرا اصطناعيا صغيرا روسيا وأجنبيا”، من قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي، وفق بيان أصدرته وكالة “روسكوزموس”.

وقالت الوكالة نفسها إن “الإطلاق المتزامن القياسي تم بنجاح، وشمل 51 قمرا روسيا، وقمرين اصطناعيين إيرانيين صغيرين، وقمرا روسيا صينيا وآخر روسيا زيمبابويا”.

سُمي القمران الاصطناعيان الإيرانيان “الكوثر” و”الهدهد”، وفق السفارة الإيرانية في موسكو التي رحبت بما اعتبرته “خطوة أولى حازمة وحاسمة … نحو دخول القطاع الخاص في إيران مجال الفضاء”.

وسيتم استخدام القمرين في قطاعات الزراعة والنقل والبيئة ورسم الخرائط، حسب الموقع الإلكتروني لشركة “أوميدفازا” المصنعة لهما.

وضعت صواريخ “سويوز” الكثير من الأقمار الاصطناعية الإيرانية في المدار خلال العام الماضي؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها أقمارا تابعة للقطاع الخاص الإيراني.