وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يوم الثلاثاء ٥ نوفمبر السيد/ مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.

وقد تسلم الوزير عبد العاطي من السيد الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني/ محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية. وثمَّن السيد وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية/الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة. كما أبرز سيادته اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.