ياسمين صبري تتألق ببدلة سوداء من الدانتيل في Hia Hub حضرت النجمة ياسمين صبري منتدى Hia Hub المقام في المملكة العربية السعودية المهتم بالموضة والأزياء.واختارت ياسم إقرأ المزيد

حضرت النجمة ياسمين صبري منتدى Hia Hub المقام في المملكة العربية السعودية المهتم بالموضة والأزياء.

واختارت ياسمين صبري بالتعاون مع منسقة الأزياء يمنى مصطفى بدلة من تصميم Dolce & Gabbana باللون الأسود من خامة الدانتيل، مع بنطلون من نفس اللون والخامة.

يذكر أن ياسمين صبري وكريم عبد العزيز تواجدا مؤخرا في تركيا لتصوير أجزاء من فيلم "الأرض السوداء".

وقالت ياسمين صبري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنها تجسد في الفيلم دور غطاسة مضيفة: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".