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ياسمين صبري تتألق ببدلة سوداء من الدانتيل في Hia Hub حضرت النجمة ياسمين صبري منتدى Hia Hub المقام في المملكة العربية السعودية المهتم بالموضة والأزياء.واختارت ياسم إقرأ المزيد

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 حضرت النجمة ياسمين صبري منتدى Hia Hub المقام في المملكة العربية السعودية المهتم بالموضة والأزياء.

واختارت ياسمين صبري بالتعاون مع منسقة الأزياء يمنى مصطفى بدلة من تصميم Dolce & Gabbana باللون الأسود من خامة الدانتيل، مع بنطلون من نفس اللون والخامة.

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يذكر أن ياسمين صبري وكريم عبد العزيز تواجدا مؤخرا في تركيا لتصوير أجزاء من فيلم "الأرض السوداء".

وقالت ياسمين صبري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنها تجسد في الفيلم دور غطاسة مضيفة: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين صبري تتألق ببدلة سوداء من الدانتيل في Hia Hub حضرت النجمة ياسمين صبري منتدى Hia Hub المقام في المملكة العربية السعودية المهتم بالموضة والأزياء.واختارت ياسم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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