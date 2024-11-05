ياسمين صبري وكريم عبد العزيز معاً لأول مرة في فيلم سينمائي

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن دورها في فيلم "الأرض السوداء"، الذي يجمعها لأول مرة مع النجم كريم عبد العزيز.

تحدثت الفنانة ياسمين صبري لموقع " ET بالعربي"- وذلك على هامش ندوة لها بالرياض، والتي لفتت الأنظار فيها بأناقتها واختيارها للإطلالة- عن المنافسة الدرامية في رمضان بمسلسل من 30 حلقة مستوحى من قصة حقيقية وتقدم فيه دور محامية، أما بالسينما فتحدثت عن فيلمها القادم سيكون العمل السينمائي الأول الذي يجمعها مع كريم عبد العزيز، حيث قالت ياسمين صبري: "أنا شهادتي في نفسي مجروحة"، وعن دورها في مسلسل "ضل حيطة" لم تكشف عن أي تفاصيل لها علاقة بالفيلم، واقتصرت بالقول "مفاجأة".

أما عن الفيلم التي تشارك فيه لأول مرة مع النجم كريم عبد العزيز، كشفت ياسمين أنها تجسد دور غطاسة مضيفة: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".

ويشارك في فيلم "الأرض السوداء" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون، ومن إخراج بيتر ميمي.