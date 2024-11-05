أحمد جودة - القاهرة - نيرمين الفقي برفقة والدها: "مع حبيبي والدي"

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور لها برفقة والدها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام.

الفنانة نيرمين الفقي برفقة والدها

تعليق نيرمين الفقي على صورها مع والدها



وعلقت الفنانة نيرمين الفقي من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة"، وإنهالت عليها تعليقات الجمهور داعين لوالدها بالصحة والعمر المديد.

منشور الفنانة نيرمين الفقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي



وفي سياق آخر شاركت الفنانة نيرمين الفقي حديثًا في مسلسل "محارب" الذي تم طرحه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل محارب



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل محارب شارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، تامر عبد المنعم، غفران محمد، سلوى عثمان، عابد عناني، محمود الليثي، نور محمود، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.