فن ومشاهير

نيرمين الفقي برفقة والدها: "مع حبيبي والدي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيرمين الفقي برفقة والدها: "مع حبيبي والدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيرمين الفقي برفقة والدها: "مع حبيبي والدي"

نيرمين الفقي ووالدها
نيرمين الفقي ووالدها

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور لها برفقة والدها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام.

30efcfc40b.jpg
الفنانة نيرمين الفقي برفقة والدها 

تعليق نيرمين الفقي على صورها مع والدها


وعلقت الفنانة نيرمين الفقي من خلال خاصية كتابة التعليقات:
"مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة"، وإنهالت عليها تعليقات الجمهور داعين لوالدها بالصحة والعمر المديد.

0547f6f09e.jpg
منشور الفنانة نيرمين الفقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 


آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي


وفي سياق آخر شاركت الفنانة نيرمين الفقي حديثًا في مسلسل "محارب" الذي تم طرحه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي.

 

أبطال مسلسل محارب


ومن الجدير بالذكر أن مسلسل محارب شارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، تامر عبد المنعم، غفران محمد، سلوى عثمان، عابد عناني، محمود الليثي، نور محمود، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

6b136b8042.jpg
البوستر الرسمي لمسلسل محارب 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا