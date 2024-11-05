أحمد جودة - القاهرة - محمد فراج في أحدث ظهور له من فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي

نشر الفنان محمد فراج عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والڤيديوهات الشهيرة "إنستجرام" صور له من حضوره فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وظهر محمد فراج وهو يرتدي بدلة أنيقة باللون الأسود.



منشور محمد فراج من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وعلق محمد فراج من خلال خاصية كتابة التعليقات قائلًا:

"من حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي شكرا جزيلا على الوقت الذي لا ينسى في هذا العام وحتى العام القادم".



تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي

في سياق متصل يشار إلى إن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي إنطلقت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوڤمبر، وشهدت العديد من الفعاليات المميزة والغير مسبوقة في الدورات الماضية، حيث شارك في المهرجان عددًا من النجوم والمشاهير العالميين والمصريين، مثل الفنانة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي.

آخر أعمال الفنان محمد فراج

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان محمد فراج هو فيلم أهل الكهف، الذي تم عرضه في الأشهر القليلة الماضية، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي وعدد آخر من نجوم ونجمات الفن المصري.