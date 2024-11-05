سعد لمجرد يحتفل بأغنية سقفة وهكذا حققت



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتحقيق أغنيته الجديدة سقفة أول مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

أول مليون مشاهدة لأغنية سقفة



ونشر سعد لمجرد الأغنية معلقًا: "بفضل الله ودعم الفانز الرائعين، أغنية سقفة وصلت للمليون مشاهدة شكرًا لكل من تابع ودعم، هذا الإنجاز لكم ومنكم. إلى المزيد من النجاحات معًا".

كلمات أغنية سقفة لسعد لمجرد

أغنية سقفة من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، بينما يعود توزيعها إلى توما، والإخراج لحسام الحسيني.

وتقول كلمات الأغنية:

جوى عالي قلبي غنا

الحياة وياه جنة

قلبي غيره ما تمنى

الغرام الغرام عندي ابتدى

يوم جاني كان عيدي

حبه يجريلي بوريدي

لا إيرادي ومو بايدي

أنى أحبه إني حبه وأعشقه

اسمع اسمع سقفة

بترقص على السقفة

تكفه يا أجمل واحد في الحفلة

أنت بقلبي شو سويت

حبك حبك جنه

خليت العالم تتجنن

أنا مو قادر استنى