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ريال مدريد وميلان… التشكيل المتوقع لجولة الأبطال

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة اليوم ضد ميلان الإيطالي بفارغ الصبر ليخرج من آلام خسارته الثقيلة في الكلاسيكو أمام برشلونة 0-4، بعد تأجيل مباراته في الدوري ضد فالنسيا بسبب الفيضانات.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة ميلان بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: فاسكيز- ميليتاو- روديجر- ميندي
خط الوسط: فالفيردي- كامافينجا- تشواميني- بيلينجهام
خط الهجوم: مبابي- فينيسيوس.

وفي الجانب الآخر من المتوقع بأن يبدأ نادي ميلان المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مايك ماينان
خط الدفاع: إميرسون رويال مالك ثياو- فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز
خط الوسط: لوفتوس تشيك- تياني ريندرز- يونس موسى
خط الهجوم: تشوكويزي- موراتا- لياو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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