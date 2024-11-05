ريال مدريد وميلان… التشكيل المتوقع لجولة الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة اليوم ضد ميلان الإيطالي بفارغ الصبر ليخرج من آلام خسارته الثقيلة في الكلاسيكو أمام برشلونة 0-4، بعد تأجيل مباراته في الدوري ضد فالنسيا بسبب الفيضانات.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة ميلان بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فاسكيز- ميليتاو- روديجر- ميندي

خط الوسط: فالفيردي- كامافينجا- تشواميني- بيلينجهام

خط الهجوم: مبابي- فينيسيوس.

وفي الجانب الآخر من المتوقع بأن يبدأ نادي ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال مالك ثياو- فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتوس تشيك- تياني ريندرز- يونس موسى

خط الهجوم: تشوكويزي- موراتا- لياو.