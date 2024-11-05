لهذا السبب…احذري القرفة أثناء الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - القرفة من التوابل الصحية والمعززة للنكهة، ولكن يجب استخدامها بحذر أثناء الحمل.

فقد تتسبب الجرعة الزائدة في تلف الجهاز الهضمي والكبد. وتشمل فوائدها الصحية تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وتنظيم ضغط الدموم ستويات السكر في الدم.

كما أنها قد تحسن الهضم وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى وتدعم وظائف المخ.

ومع ذلك، يجب تجنب تناول مكملات القرفة؛ فقد يؤدي تناول الكثير منها إلى الحساسية والحموضة المعوية وعسر الهضم.

لم يتم إثبات الشائعات بأن شاي القرفة يمكن أن يحفز المخاض علمياً.