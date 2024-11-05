ماذا تعرف عن حمية “داش” و حمية “البحر المتوسط” لصحة دماغك؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - تجمع حمية الدماغ بين عناصر من حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية داش لتعزيز صحة الدماغ من خلال تناول الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ وتجنب الأطعمة الضارة؛ حيث تتضمن 15نوعاً من الأطعمة، 10 منها مفيدة وخمسة أطعمة ضارة.

تشمل الأطعمة الجيدة الخضر الورقية والمكسرات وزيت الزيتون، بينما يجب تجنب الأطعمة السكرية والدهون المشبعة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية.

يمكن أن يقلل اتباع هذا النظام الغذائي من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50%.

يُنصح بتناول الخضراوات والحبوب الكاملة يومياً، والتقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة الحلوة، واستبدال الزبدة بزيت الزيتون.

يحسن هذا النظام الغذائي الصحة العقلية ويساعد الأشخاص على تحقيق أهدافهم الغذائية.