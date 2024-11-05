تجارب الأداء لبرنامج “المنكوس” تنطلق 9 نوفمبر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يستضيف مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، مقابلات تجارب أداء المشتركين أمام لجنة تحكيم برنامج “المنكوس” بموسمه الرابع، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

وبحسب “وام”، تشهد المقابلات منافسات بين 85 مشتركاً من ثماني دول لأداء لحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، ضمن التصفيات التي تسبق انطلاق الحلقات المباشرة للبرنامج.

ويقدم مؤدو لحن “المنكوس” روائعهم الفنية أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من شاعر النظم والمحاورة، محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، وشاعر النظم والمحاورة متعب بن حمد زايد المري من دولة قطر.

ويعد برنامج “المنكوس” الأول من نوعه في العالم العربي المتخصص بـ “لحن المنكوس” أحد الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بالشعر النبطي، ويسعى إلى تقديم تراث دولة الإمارات والخليج العربي في صيغة تصل إلى جميع دول العالم.

ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب، والحفاظ على الموروث الإماراتي ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل مع الجماهير الخليجية والعربية.

ويعقب مرحلة تجارب الأداء ومقابلات المشاركين أمام لجنة التحكيم، “مرحلة الحلقتين التسجيليتين” والتي سيتم من خلالهما بث مقتطفات من تجارب الأداء، وأهم الأحداث التي جرت خلال تلك الفترة للمشاركين، ومن ثم سيكون الجمهور على موعد لحضور آخر مرحلة من البرنامج في ديسمبر وهي البث المباشر للبرنامج ، وتشمل ثماني حلقات تبث على الهواء مباشرة، متضمنة منافسات بين المشاركين الذين تأهلوا من الحلقات التسجيلية، وصولًا إلى إعلان صاحب اللقب في الحلقة النهائية.