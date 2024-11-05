نشكركم على متابعتكم خبر علاج تورم أصابع الحامل في الشتاء بطرق طبيعية فعالة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - تعتبر مشكلة تورم الأصابع خلال فترة الحمل، خاصة في فصل الشتاء، من الشكاوى الشائعة التي تواجه الكثير من الحوامل. إليكِ بعض الطرق الطبيعية والفعالة للتخفيف من هذه المشكلة:

أسباب تورم الأصابع خلال الحمل:

احتفاظ الجسم بالسوائل: يزداد احتفاظ الجسم بالسوائل خلال الحمل، مما يؤدي إلى تورم الأطراف.

يزداد احتفاظ الجسم بالسوائل خلال الحمل، مما يؤدي إلى تورم الأطراف. الضغط على الأوعية الدموية: يضغط الرحم المتنامي على الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويسبب التورم.

يضغط الرحم المتنامي على الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويسبب التورم. تغيرات هرمونية: تؤدي التغيرات الهرمونية خلال الحمل إلى احتباس السوائل.

طرق طبيعية للتخفيف من تورم الأصابع:

رفع الأيدي والأرجل: حاولي رفع يديك وأرجلك فوق مستوى قلبك قدر الإمكان، خاصة أثناء النوم. استخدمي وسائد لدعم ذراعيك وساقيك. الترطيب: اشربي كميات كافية من الماء، ولكن تجنبي الإفراط في شرب الماء قبل النوم مباشرة لتجنب التبول المتكرر ليلاً. التمارين الخفيفة: مارسي تمارين خفيفة مثل المشي والسباحة، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم. الكمادات الباردة: ضعي كمادات باردة على أصابعك لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم. تجنب الملح: قللي من تناول الأطعمة المالحة، حيث يزيد الملح من احتباس السوائل في الجسم. الزيوت الطبيعية: دلكي أصابعك بزيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية البشرة. ارتداء الملابس الفضفاضة: تجنبي ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على الأيدي والساقين. النوم الكافي: احصلي على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم على استرخاء الجسم وتقليل التورم. تجنب الوقوف لفترات طويلة: إذا كنتِ تقفين لفترات طويلة، قومي بأخذ فترات راحة قصيرة ورفعي قدميك. الاستحمام بالماء الدافئ: استحمامك بماء دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء وتقليل التورم.

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