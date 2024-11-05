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علاج تورم أصابع الحامل في الشتاء بطرق طبيعية فعالة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - تعتبر مشكلة تورم الأصابع خلال فترة الحمل، خاصة في فصل الشتاء، من الشكاوى الشائعة التي تواجه الكثير من الحوامل. إليكِ بعض الطرق الطبيعية والفعالة للتخفيف من هذه المشكلة:

أسباب تورم الأصابع خلال الحمل:

  • احتفاظ الجسم بالسوائل: يزداد احتفاظ الجسم بالسوائل خلال الحمل، مما يؤدي إلى تورم الأطراف.
  • الضغط على الأوعية الدموية: يضغط الرحم المتنامي على الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويسبب التورم.
  • تغيرات هرمونية: تؤدي التغيرات الهرمونية خلال الحمل إلى احتباس السوائل.

طرق طبيعية للتخفيف من تورم الأصابع:

  1. رفع الأيدي والأرجل: حاولي رفع يديك وأرجلك فوق مستوى قلبك قدر الإمكان، خاصة أثناء النوم. استخدمي وسائد لدعم ذراعيك وساقيك.
  2. الترطيب: اشربي كميات كافية من الماء، ولكن تجنبي الإفراط في شرب الماء قبل النوم مباشرة لتجنب التبول المتكرر ليلاً.
  3. التمارين الخفيفة: مارسي تمارين خفيفة مثل المشي والسباحة، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم.
  4. الكمادات الباردة: ضعي كمادات باردة على أصابعك لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.
  5. تجنب الملح: قللي من تناول الأطعمة المالحة، حيث يزيد الملح من احتباس السوائل في الجسم.
  6. الزيوت الطبيعية: دلكي أصابعك بزيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية البشرة.
  7. ارتداء الملابس الفضفاضة: تجنبي ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على الأيدي والساقين.
  8. النوم الكافي: احصلي على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم على استرخاء الجسم وتقليل التورم.
  9. تجنب الوقوف لفترات طويلة: إذا كنتِ تقفين لفترات طويلة، قومي بأخذ فترات راحة قصيرة ورفعي قدميك.
  10. الاستحمام بالماء الدافئ: استحمامك بماء دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء وتقليل التورم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

  • إذا كان التورم شديدًا أو مصحوبًا بألم.
  • إذا كان التورم يزداد سوءًا بسرعة.
  • إذا كان التورم مصحوبًا بصداع أو رؤية ضبابية أو صعوبة في التنفس.
  • إذا كان التورم مصحوبًا بارتفاع في ضغط الدم أو البروتين في البول.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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