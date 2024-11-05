نشكركم على متابعتكم خبر علاج تورم أصابع الحامل في الشتاء بطرق طبيعية فعالة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - تعتبر مشكلة تورم الأصابع خلال فترة الحمل، خاصة في فصل الشتاء، من الشكاوى الشائعة التي تواجه الكثير من الحوامل. إليكِ بعض الطرق الطبيعية والفعالة للتخفيف من هذه المشكلة:
أسباب تورم الأصابع خلال الحمل:
- احتفاظ الجسم بالسوائل: يزداد احتفاظ الجسم بالسوائل خلال الحمل، مما يؤدي إلى تورم الأطراف.
- الضغط على الأوعية الدموية: يضغط الرحم المتنامي على الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم ويسبب التورم.
- تغيرات هرمونية: تؤدي التغيرات الهرمونية خلال الحمل إلى احتباس السوائل.
طرق طبيعية للتخفيف من تورم الأصابع:
- رفع الأيدي والأرجل: حاولي رفع يديك وأرجلك فوق مستوى قلبك قدر الإمكان، خاصة أثناء النوم. استخدمي وسائد لدعم ذراعيك وساقيك.
- الترطيب: اشربي كميات كافية من الماء، ولكن تجنبي الإفراط في شرب الماء قبل النوم مباشرة لتجنب التبول المتكرر ليلاً.
- التمارين الخفيفة: مارسي تمارين خفيفة مثل المشي والسباحة، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التورم.
- الكمادات الباردة: ضعي كمادات باردة على أصابعك لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.
- تجنب الملح: قللي من تناول الأطعمة المالحة، حيث يزيد الملح من احتباس السوائل في الجسم.
- الزيوت الطبيعية: دلكي أصابعك بزيوت طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، فهي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية البشرة.
- ارتداء الملابس الفضفاضة: تجنبي ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على الأيدي والساقين.
- النوم الكافي: احصلي على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد النوم على استرخاء الجسم وتقليل التورم.
- تجنب الوقوف لفترات طويلة: إذا كنتِ تقفين لفترات طويلة، قومي بأخذ فترات راحة قصيرة ورفعي قدميك.
- الاستحمام بالماء الدافئ: استحمامك بماء دافئ قبل النوم يساعد على الاسترخاء وتقليل التورم.
متى يجب استشارة الطبيب؟
- إذا كان التورم شديدًا أو مصحوبًا بألم.
- إذا كان التورم يزداد سوءًا بسرعة.
- إذا كان التورم مصحوبًا بصداع أو رؤية ضبابية أو صعوبة في التنفس.
- إذا كان التورم مصحوبًا بارتفاع في ضغط الدم أو البروتين في البول.