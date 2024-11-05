نشكركم على متابعتكم خبر كيفية الاستحمام الصحيح للمواليد الجدد: دليل شامل للعناية بطفلك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - استحمام المولود الجديد قد يكون تجربة مثيرة للقلق للآباء الجدد، ولكن مع القليل من التخطيط والاهتمام، يمكن أن يكون وقتًا ممتعًا ومريحًا لك ولطفلك. إليك دليل شامل حول كيفية الاستحمام الصحيح للمواليد الجدد:
متى يجب أن يستحم الطفل لأول مرة؟
- لا يوجد وقت محدد: لا تحتاج إلى استحمام طفلك فور ولادته. يمكن الانتظار بضعة أيام حتى يلتئم سره.
- استشارة الطبيب: استشيري طبيب الأطفال لتحديد الوقت المناسب للاستحمام الأول.
الاستعداد للاستحمام:
خطوات الاستحمام:
- اجعلي الغرفة دافئة: حافظي على درجة حرارة الغرفة دافئة لمنع برودة الطفل.
- اجعلي كل شيء في متناول اليد: ضعي كل ما تحتاجينه بالقرب منك حتى لا تضطري إلى ترك الطفل وحده.
- انزلي طفلك بلطف في الماء: دعي يد واحدة تدعم رأسه ورقبته، واليد الأخرى تدعم جسمه.
- اغسلي وجهه برفق: استخدمي قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء الدافئ لتنظيف وجه طفلك، وتجنبي منطقة العينين.
- اغسلي جسمه: استخدمي صابونًا خفيفًا إذا لزم الأمر، وركزي على المناطق التي تتراكم فيها الأوساخ مثل الفخذين والإبطين والرقبة.
- اغسلي شعره: إذا كان طفلك يحتاج إلى غسل شعره، استخدمي شامبو للأطفال وافركي فروة الرأس بلطف.
- اشطفي طفلك جيدًا: تأكدي من شطف كل أجزاء جسم طفلك جيدًا بالماء الدافئ.
- أخرجي طفلك من الماء بسرعة: لفي طفلك بمنشفة ناعمة وجافة مباشرة بعد إخراجه من الماء.
- جففي طفلك برفق: جففي جسم طفلك بتربيتات لطيفة بالمنشفة، مع التركيز على الطيات والثنيات.
- ضعي مرطبًا للأطفال: إذا كانت بشرة طفلك جافة، يمكنك وضع مرطب للأطفال على جسمه.
- البسي طفلك ملابس نظيفة: البسي طفلك ملابس نظيفة ودافئة.