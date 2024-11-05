نشكركم على متابعتكم خبر كيفية الاستحمام الصحيح للمواليد الجدد: دليل شامل للعناية بطفلك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - استحمام المولود الجديد قد يكون تجربة مثيرة للقلق للآباء الجدد، ولكن مع القليل من التخطيط والاهتمام، يمكن أن يكون وقتًا ممتعًا ومريحًا لك ولطفلك. إليك دليل شامل حول كيفية الاستحمام الصحيح للمواليد الجدد:

متى يجب أن يستحم الطفل لأول مرة؟

لا يوجد وقت محدد: لا تحتاج إلى استحمام طفلك فور ولادته. يمكن الانتظار بضعة أيام حتى يلتئم سره.

لا تحتاج إلى استحمام طفلك فور ولادته. يمكن الانتظار بضعة أيام حتى يلتئم سره. استشارة الطبيب: استشيري طبيب الأطفال لتحديد الوقت المناسب للاستحمام الأول.

الاستعداد للاستحمام:

خطوات الاستحمام: