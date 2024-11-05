“الأمن السيبراني” و”Immersive Labs” يعززان القدرات الدفاعية لـ25 مؤسسة وطنية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن مجلس الأمن السيبراني و”Immersive Labs”، المتخصصة في مجال تثبيت تطوير المرونة السيبرانية التي تركز على الأفراد، عن إتمام تدريب الأمن السيبراني لعدد من المؤسسات الوطنية ضد التهديدات المحتملة الموجهة للمنشآت الحيوية.

وبحسب “وام”، شارك في التدريب ممثلون عن 25 مؤسسة وطنية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات شملت “الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية والقطاع الحكومي”.

وقاد التمرين خبراء عالميون في إدارة الأزمات السيبرانية وذلك بمشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ليقدموا بذلك فرقاً تنفيذية وتقنية وتجربة تعلم عملية إلى جانب أفضل الممارسات لبناء المرونة في مواجهة التهديدات.

وقال الدكتور محمد الكويتي : “تدعم شراكتنا مع “Immersive Labs” تقديم تدريبات سيبرانية ديناميكية وواقعية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الدولة”، مشيرا إلى أهمية التعلم العملي القابل للقياس عبر القطاعين العام والخاص.

من جانبه قال إياس الحواري، العضو المنتدب الأول في “Immersive Labs”: “يجب أن نعطي الأولوية للمرونة السيبرانية التي تركز على الأفراد وتمكين موظفينا من الدفاع عن البنية التحتية الوطنية الحيوية لمواجهة التهديدات التي تتطور بسرعة”.