التوباز: جوهرة نوفمبر الساحرة.. أسرار ومعاني قديمة وحديثة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتبر التوباز من الأحجار الكريمة التي حظيت باهتمام كبير عبر العصور، وارتبطت بمعانٍ ودلالات متنوعة. يُعرف بأنه حجر شهر نوفمبر، ويتميز بتشكيلة واسعة من الألوان والتي تجعله خيارًا جذابًا لصناعة المجوهرات.

الأصول: يعود أصل اسم “توباز” إلى الكلمة السنسكريتية “tapas” والتي تعني “نار”، ربما نسبة إلى لونه الذهبي الشبيه بالنار في بعض الأنواع.

الحضارات القديمة: استخدم المصريون القدماء التوباز في صنع التمائم والأختام، معتقدين بقدرته على حماية مرتديه من الشر. كما ارتبط بالحكمة والقوة.

القرون الوسطى: في أوروبا، اعتقد الناس أن التوباز يحمي من السحر والشياطين، ويجلب الحظ السعيد.

التوباز الأزرق: يرمز إلى الهدوء والسكينة، ويعتقد أنه يعزز التواصل والإبداع.

التوباز الأصفر: يرتبط بالثقة بالنفس والبهجة، ويعتقد أنه يجذب الطاقة الإيجابية.

التوباز الوردي: يرمز إلى الحب والرومانسية، ويعتقد أنه يعزز العلاقات العاطفية.

التوباز البرتقالي: يرتبط بالإبداع والحيوية، ويعتقد أنه يزيد من الطاقة والنشاط.

الشفاء الروحي: يعتقد البعض أن التوباز يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، ويعزز الشفاء الروحي والعاطفي.

التوازن العاطفي: يعتقد أن التوباز يساعد على تحقيق التوازن العاطفي، ويخفف من التوتر والقلق.

الحماية: يعتقد أن التوباز يحمي مرتديه من الأخطار والأذى.