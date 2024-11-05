العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع مع توجه الأنظار إلى الانتخابات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع مع توجه الأنظار إلى الانتخابات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في التعاملات المبكرة الثلاثاء بفعل بعض نتائج الشركات المخيبة للآمال من بينها شركتا فيستاس الدنمركية وشرودرز البريطانية فيما تتوجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وهوى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش في‭‭‭‭ ‬‬‬‬حين تراجع مؤشر النفط والغاز 0.7 بالمئة ليشكل الخسارة الأكبر بين القطاعات الرئيسية.

ولا تزال مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب متقاربين في استطلاعات الرأي إذ من المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في وقت لاحق من اليوم لكن النتيجة لن تظهر على الأرجح إلا بعد أيام من انتهاء التصويت. ‭‭‭‭ ‬‬

‭‭ ‬‬وهبط سهم فيستاس، أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم، بنسبة 9.1 بالمئة بعدما قالت إن أرباحها التشغيلية جاءت أقل من المتوقع في الربع الثالث وإنها تتوقع أن يكون هامش الربح التشغيلي للعام بأكمله عند الحد الأدنى من توقعاتها.‬‬

وانخفض سهم شرودرز 12.5 بالمئة ​​بعد أن أعلنت شركة إدارة الأصول البريطانية عن صافي تدفقات خارجة من أموال العملاء بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) للربع المنتهي في سبتمبر.

وارتفع سهم بويج 4.1 بالمئة بعد إعلان المجموعة الفرنسية المتخصصة في الإنشاءات والاتصالات أن نتائج أرباحها الأساسية في تسعة أشهر جاءت أعلى قليلا من التوقعات.

وارتفع سهم شركة سينسكو البلجيكية للكيماويات 6.5 بالمئة في وقت مبكر من التعاملات بعد كشفها عن خطط لتقليل نحو اثنين بالمئة من قوتها العاملة وخفضها توقعاتها السنوية للأرباح الأساسية للمرة الثانية منذ أغسطس آب.