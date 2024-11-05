قائمة المعلقين.. موعد مباراة النصر السعودي والعين الاماراتي اليوم الثلاثاء 5-11-2024 بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي إلى المباراة المنتظرة بين فريقي النصر السعودي والعين الإماراتي، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لتعزيز ترتيبهما في جدول البطولة.

موعد مباراة النصر السعودي والعين الاماراتي اليوم

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباراة النصر السعودي والعين الاماراتي اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري 2024-2025، حيث ستنطلق المباراة اليوم الثلاثاء،

الموافق 5 نوفمبر 2024، في الأوقات التالية:

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق.

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

يمكن للجمهور متابعة مباراة النصر والعين عبر مجموعة من القنوات الرياضية في عدة دول عربية،

حيث تتضمن القنوات الناقلة ما يلي:

قنوات بي إن سبورتس القطرية (beIN Sports AFC)، تغطي المباراة حصريًا للجمهور العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وستبث لقاء العالمي والزعيم اليوم عبر قناة “beIN Sports AFC HD”:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Eutelsat 7 West A 7.3 غرب 12245 عمودي 27500 2/3 مشفرة

قنوات SSC توفر البث المباشر للجمهور داخل السعودية، وستبث اللقاء عبر قناة SSC1 HD:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 مشفرة

معلقي مباراة النصر والعين

سيقوم عدد من المعلقين الرياضيين بتغطية المباراة عبر القنوات الناقلة لأحداث المواجهة التي يترقبها الجمهور النصراوي والعيناوي على حد سواء، لضمان متابعة ممتعة للجمهور،

حيث سيكون التوزيع كما يلي: