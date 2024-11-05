أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: كتلة هوائية رطبة تؤثر على اليمن

الشوافي يحذّر: كتلة هوائية رطبة تؤثر على اليمنكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن تأثر اليمن بكتلة هوائية رطبة خلال الساعات القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي حتى الجمعة المقبلة، أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزيرة على أرخبيل سقطرى.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى استمرار بعض الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السهول الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وقد تمتد إلى أجزاء من المرتفعات والأحواض الجبلية المحاذية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من الأجواء الباردة والتقلبات الجوية، وكذا متابعة نشرات الطقس.

وكان الشوافي قد أوضح في وقت سابق، أنه من المتوقع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، لافتاً إلى تذبذب (انخفاض بداية الأسبوع الجاري حتى منتصفه ترتفع ثم تنخفض مع نهايته).