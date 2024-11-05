نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن

يلتقي الريدز مع ضيفه ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء اليوم 5 نوفمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام باير ليفركوزن

حراسة المرمي: كيليهر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فان ديك – روبرتسون

خط الوسط: جرافينبيرخ - ماك أليستر – جونز

خط الهجوم: لويس دياز - نونيز - صلاح.

وتنقل مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

