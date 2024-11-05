نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن في اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

معلق مباراة ليفربول وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.