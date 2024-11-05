نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين ينفي إيقاف محمد عادل والتسريبات قيد التحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام إنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي موضحًا إنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات فور الانتهاء من مناقشة جلسة الاستماع التي كانت اليوم الإثنين.

أضاف نور الدين خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" التسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي وراحت للكابتن سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق".

وواصل:" احترمت تاريخ محمد عادل ولم أواجهه بأخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي أمام المعسكر خاصة إنه ا شهدت جدلًا كبيرًا ".

واكمل:" محمد عادل خضع لجلسة استماع ولم يتخذ أي قرارات ضد محمد عادل وكل ما يثار حول إيقافه غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة".

وواصل:" محمد عادل تخطى 45 عاما وطلبت في بداية الموسم الاستعانة به كحكم فيديو ولم نوقف محمد عادل ومحمد سلامة وننتظر نتائج جلسة الاستماع".

وواصل:" محمد عادل حكم مهم ولن استفيد أي شئ لو سببت له ضرر وبعض الشخصيات في التحكيم هدفها تسريب الاخبار لإشعال الفتنة".

واكمل:" أنا مسئول ولن أتحدث عن قرارات الفنية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي احترامًا للجنة وسنعلن الأمور بكل شفافية فوز الانتهاء من جلسة الاستماع ولن يتم استبعاد الحكم محمد عادل من القائمة الدولية".