أحمد عز لـ محمد إمام: "شمس الزناتي" هيكسر الدنيا وجه الفنان أحمد عز رسالة للفنان محمد إمام وتمنى له نجاح فيلمه الجديد شمس الزناتي قائلا هيكسر الدنيا.وظهر إقرأ المزيد

وجه الفنان أحمد عز رسالة للفنان محمد إمام وتمنى له نجاح فيلمه الجديد "شمس الزناتي" قائلا "هيكسر الدنيا".

وظهر أحمد عز مع محمد إمام في لقاء مع ET بالعربي على هامش حضورهما لافتتاح استديوهات "الحصن" بالسعودية وقال: ""شمس الزناتي" هيكسر الدنيا كل أعمال محمد حلوة وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأحلى هو يستاهل كل حاجة حلوة".

وتابع أحمد عز متحدثا عن المنافسة بين النجوم: "الفن مفيهوش تحدي ومفيهوش 1 و2 و3و4، الفن هو تكامل إحنا كلنا لاعيبة كرة وعايزين نجيب جول اللي هو إرضاء المشاهد".

ليرد عليه محمد إمام: " عادل إمام هو بس اللي رقم 1 دا حالة خاصة، وهو زي الفل وتمام".

ووجه محمد إمام رسالة لأحمد عز قائلا: "إنت نجوم النجوم دا حبيبي وأخويا بجد يمكن الناس متعرفش بس أحمد قريب مني جدا وحبيبي جدا".