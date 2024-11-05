أحمد سعد يعود لإحياء الحفلات بعد خضوعه لعملية في الفك الأسفل عاد النجم أحمد سعد لإحياء الحفلات بعد فترة غياب بسبب مرضه وخضوعه لعملية جراحية في فكه الأسفل.وظهر سعد على الم إقرأ المزيد

عاد النجم أحمد سعد لإحياء الحفلات بعد فترة غياب بسبب مرضه وخضوعه لعملية جراحية في فكه الأسفل.

وظهر سعد على المسرح بروحه المرحة، مداعبا الجمهور: "مساء الخير على الناس على الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، خللوا بالكم احنا لسه في التليين، لسه مالينتش، بقالي فترة أجازة وأول يوم انهاردة أغني".

وكان أحمد سعد اعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، وأي التزامات له الفترة المقبلة، بسب سوء حالته الصحية واستعداده للخضوع لعملية جراحية في فمه.