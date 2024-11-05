نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ مريم فخر الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين قائمة الترند في ذكرى وفاتها، التي توافق الأول من أغسطس.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ مريم فخر الدين

وُلدت مريم في الفيوم عام 1933، وهي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين. حصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، ولم يكن التمثيل في البداية هو حلمها. إلا أن حياتها الفنية انطلقت بعد فوزها بجائزة أجمل وجه من مجلة "إيماج" الفرنسية، مما أتاح لها فرصة البطولة في أول أفلامها "ليلة غرام" عام 1951.

برزت مريم في الخمسينيات والستينيات بأدوار الفتاة الرقيقة العاطفية، حتى أصبحت رمزًا للرومانسية. ومع مرور الوقت، نجحت في توسيع نطاق أدوارها لتخرج من القالب النمطي، حيث قدمت أدوار الأم وزوجة الأب في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في السبعينات.

قدمت مريم فخر الدين حوالي 240 فيلمًا، من أبرزها "حكاية حب"، "رد قلبي"، "اللقيطة"، و"النوم في العسل". توفيت في 3 نوفمبر 2014، تاركةً إرثًا فنيًا غنيًا.

زيجات مريم فخر الدين

على الصعيد الشخصي، تزوجت مريم أربع مرات، بدءًا من المخرج محمود ذو الفقار في 1952، وأنجبت منه ابنتها إيمان. تزوجت بعدها الدكتور محمد الطويل، ثم المطرب السوري فهد بلان، وأخيرًا شريف الفضالي، لكن جميع هذه الزيجات انتهت بالطلاق.