أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و391

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و391
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و391 شهيداً، و102 ألف و347 مصاباً.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 17 شهيداً و86 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوهت بوجود آلاف الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إلى جثامينهم.
ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ 396 يوما لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
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