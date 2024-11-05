ألكسندر ارنولد يسخر من مانشستر سيتي.. تصريحات نارية

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ألكسندر ارنولد نجم خط دفاع فريق ليفربول عن شعوره بعد الهزيمة التي لحقت بمانشستر سيتي أمام بورنموث ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان فريق مانشستر سيتي قد خسر بنتيجة هدفين دون رد أمام فريق بورنموث، لينفرد ليفربول بالصدارة بعد فوزه على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة سبورتنج لشبونة اما فريق ليفربول سيلتقي مع بايرن ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ارنولد يسخر من السيتي



قال ألكسندر ارنولد نجم خط دفاع فريق ليفربول عبر موقع النادي الرسمي عن هزيمة مانشستر سيتي إنه ا كانت مثل حبة الكرز على الكعكة.

ينتهي عقد ألكسندر ارنولد نجم خط دفاع فريق ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يصل مع إدارة النادي إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لتجديد عقده.