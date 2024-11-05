نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع مدافع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقد جلسة مع يوسف أيمن مدافع الفريق من أجل احتواء اللاعب وطالبه بالتركيز في المرحلة القادمة، وأبلغه أنه استبدله بين شوطي لقاء الفريق أمام سيراميكا كليوباترا من أجل المحافظة عليه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كولر طالب يوسف أيمن بالرد في الملعب، والعودة بقوة خلال الفترة المقبلة، ونسيان المباراة السابقة أمام سيراميكا".

وأضاف: "هناك أقاويل حول امكانية مشاركة مصطفى شوبير في لقاء زد بصفة أساسية على حساب محمد الشناوي".

وأكمل: "محمود الخطيب طلب من محمد رمضان المدير الرياضي عدم الحديث مطلقا عن قصة المعد النفسي عماد فاروق، وبالفعل يرفض رمضان فكرة الادلاء بأي تصريحات حول تلك الأزمة التي طفت على السطح مؤخرا".

وأشار إلى أن الفيفا أبلغ الأهلي بأن كأس العالم للأندية سوف يصل إلى القاهرة في فبراير القادم في جولة ترويجية.