قبل هند عبد الحليم.. مشاهير عانوا من مضاعفات بسب حقن التخسيس تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية خلال الأيام الماضية دخلت على إثرها المستشفى وقد كشفت ذلك من خلال مقط إقرأ المزيد

تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخلت على إثرها المستشفى، وقد كشفت ذلك من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وجهت من خلاله الشكر لكل من سأل عنها وكشفت عن حالتها ووجهت نصائح للجمهور، حيث تعرضت لشلل مؤقت في المعدة بعد تلقيها حقن التخسيس، لمساعدتها على إنقاص الوزن.

وقبل هند تعرض أكثر من نجم ونجمة لمضاعفات صحية بسب هذه الحقن، وسوف نرصدهم في هذا الموضوع..

إلهام شاهين

كانت الفنانة إلهام شاهين قد خطفت أنظار كل محبيها وجمهورها، وذلك بعد إطلالتها الأنيقة والرشيقة التي أطلت بها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي انطلقت فعالياته الخميس 24 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 1 نوفمبر الجاري.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، كشفت إلهام شاهين خلال لقائها مع برنامج "سينماتك"، عن سر رشاقتها اللافتة والتي ظهرت بها مؤخراً، حيث قالت: "حقن بس مبنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جداً لكن بتتعب صحياً، أنا ضعفت صحياً مش بس ضعفت حجماً، بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت". وأوضحت: "لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه، لأن فيه ناس بتسمع مننا حقن تروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي، فعايزة أنصح إن لازم تتابعوا مع دكاترة".

خالد الصاوي

كما كشف الفنان خالد الصاوي، عن رأيه في أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن، مشيراً إلى أن العمليات الجراحية أمر غير محبب بالنسبة له بالمرة، محذراً من الحقن التي تساعد على التخسيس، حيث قال خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "أنا خسيت 20 كيلو وناقص 20 كمان، وعايز أحذر الناس أنا أخدت الحقن حصلي كارثة بعد 3 أو 4 شهور حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي وروحنا المستشفى وقعدت يومين".

صابرين

وكانت الفنانة صابرين صرحت عن سر رشاقتها في برنامج "عرب وود"، قائلة: "بعد مسلسل "ليالينا 80"، بدأت نظام "لايف ستايل" بالأكل بالراحة. ولن أكذب على الناس، فأنا كنت آخذ حقن التخسيس التي ساعدتني كثيراً". وأكملت: "ولكنني عدت فأوقفتها بسرعة لأنها مخصصة لمرضى السكري ولا أنصح بها ولكنها بصراحة أثمرت نتيجة فعالة معي. هي ساعدتني لفترة وأنا أكملت بعدها تخفيف كميات الطعام علماً أنني من النوع الذي لا يقبل بكثرة على الطعام ولكن ربما نسبة حرق السعرات الحرارية لم تكن كبيرة لديّ. فساعدت هذه الإبر في الحرق. ووجدت نفسي أخسر الوزن بسرعة. والتزمت بعدها بنظام غذائي صحي ووجدت الأمور أفضل صحياً وشكلاً"