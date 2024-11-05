وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية في زامبيا التعاون المشترك بين الوزارتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - التقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع جاري نكومبو وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية بدولة زامبيا بحضور عدد من قيادات الوزارتين وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ إلي ٨ نوفمبر الجاري .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزير الزامبي والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي ، مشيرة إلي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية بما يحقق الرخاء والتنمية لجميع شعوب القارة .

ومن جانبه قدم جاري نكومبو وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية بدولة زامبيا التهنئة إلي وزيرة التنمية المحلية علي النجاح الكبير للنسخة الحالية من المنتدي الحضري العالمي .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص مجالات التنمية العمرانية والحضرية وتطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة الذكية وكذا الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأشاد الوزير الزامبي بالتجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية والحضرية ، وأعرب عن رغبة الوزارة في الاستفادة من تجربة مصر الملهمة في قطاع تطوير القري بالريف المصري فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين مستوي معيشة المواطنين .

وشهد اللقاء استعراض أهم عدد من فرص التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات والتجارب علي المستوي المحلي.

وتم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتحديد عدد من مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وفى إطار التعاون الوثيق بين مصر والدول الأفريقية الصديقة.