كريم بنزيما يحدد مشكلة مبابي مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - حلل المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، وضعية مواطنه كيليان مبابي مع ريال مدريد، موجهاً النصيحة له بالتأقلم مع مركز “رأس الحربة”.

وفي تصريحات لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قال نجم الميرنجي السابق: “المشكلة بالنسبة لي هي أن مبابي ليس مهاجماً، في كل مرة يلعب فيها مع منتخب فرنسا كلاعب رقم 9، فهذا ليس جيداً أيضاً، لأنه ليس مركزه”.

وأضاف: “المشكلة التي تواجه مبابي، هي أنه يجد على اليسار أفضل لاعب في العالم (فينيسيوس جونيور)، ولا يمكن أن ينتقل البرازيلي إلى الجهة اليمنى أو في مركز الهجوم. يصنع الفارق في الجهة اليسرى أكثر من أي لاعب في العالم”.

وأكمل: “هناك الكثير من الضغط في ريال مدريد، ليس الأمر كما كان في باريس سان جيرمان، ولكن على كيليان ألا يستسلم”.

وعن ما يجب على أنشيلوتي فعله، قال بنزيما: “لا أعتقد أن كارلو سيحرك فينيسيوس، إنه الأفضل في العالم، ويجب أن يتكيّف مبابي على مركز المهاجم، لأن هذا هو الوضع الآن”.

واختتم: “عندما جئت إلى ريال مدريد كان عمري 21 عاماً، لكن كيليان الآن عمره 25، ليس الأمر نفسه، هو يعلم أن هناك الكثير من الضغط في ريال مدريد. عندما لا تسجل هدفاً في مباراتين، ستجد الهجوم من كل مكان، ربما يقتلونك. وهذا هو السبب الذي جئت من أجله”.