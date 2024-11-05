كيف تحافظ على وزنك المثالي خلال الأعياد؟ دليل شامل مع نصائح عملية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

تعتبر فترة الأعياد فرصة للقاء العائلة والأصدقاء وتناول الأطعمة اللذيذة، ولكنها في نفس الوقت قد تشكل تحديًا كبيرًا للحفاظ على وزنك المثالي. فمع وفرة الحلويات والأطباق الدسمة، قد يصعب مقاومة الإغراءات. ولكن لا تقلق، فبالتخطيط الجيد واتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بالأعياد دون القلق بشأن زيادة الوزن.

لماذا يزيد الوزن خلال الأعياد؟

زيادة السعرات الحرارية: تحتوي الأطعمة الاحتفالية على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

قلة الحركة: يميل الناس إلى تقليل نشاطهم البدني خلال الأعياد.

العادات الغذائية غير الصحية: تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية بشكل متكرر.

ضع قائمة بالأطعمة الصحية التي ترغب في تناولها: اختر الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والخضروات والفواكه.

حدد كمية الطعام التي ستتناولها: تجنب تناول وجبات كبيرة ودسمة.

خطط لنشاط بدني خلال الأعياد: خصص وقتًا للمشي أو ممارسة الرياضة.

تناول وجبة إفطار صحية: تساعد في التحكم بالشهية طوال اليوم.

اختر الأطعمة المشوية أو المطهية على البخار: بدلاً من المقلي أو المقلية.

تناول الكثير من الخضروات والفواكه: فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

اشرب الكثير من الماء: يساعد على الشعور بالشبع ويحسن عملية الهضم.

تجنب المشروبات السكرية: مثل العصائر الغازية والصودا.

مارس تمارين خفيفة بانتظام: مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة.

استغل أي فرصة للحركة: مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد والمشي بدلاً من استخدام السيارة.

اشترك في أنشطة بدنية جماعية: مثل الرقص أو اليوجا.