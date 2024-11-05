دوري أبطال آسيا للنخبة: كاواساكي يلاقي شنغهاي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، فيلعب الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة سنترل كوست مارينرز من أستراليا مع شنغهاي شنهوا الصيني، وعند الساعة 14:00 يلتقي كاواساكي فرونتال الياباني مع شنغهاي الصيني، وفيسيل كوبي الياباني مع غوانغجو إف سي من كوريا الجنوبية، ويلعب جوهور دارول تاكزيم من ماليزيا مع أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، الساعة 16:00.

وتستكمل مباريات هذه الجولة في مجموعة الشرق غداً، الأربعاء، فيلتقي بوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية مع شاندونغ تايشان الصيني، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني مع بوريرام يونايتد من تايلاند.

ترتيب مجموعة الشرق

1- غوانغجو إف سي: 9 نقاط

2- فيسيل كوبي: 7 نقاط

3- بوريرام يونايتد: 7 نقاط

4- شنغهاي شنهوا: 6 نقاط

5- جوهور دارول تاكزيم: 4 نقاط

6- شاندونغ تايشان: 4 نقاط

7- يوكوهاما إف مارينوس: 4 نقاط

8- شنغهاي: 4 نقاط

9- بوهانغ ستيلرز: 3 نقاط

10- كاواساكي فرونتال: 3 نقاط

11- سنترل كوست مارينرز: دون نقاط

12- أولسان هيونداي: دون نقاط