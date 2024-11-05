نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 5- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، وذلك في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور ضد الريان – الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

النصر ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بي أس في أيندهوفن ضد جيرونا، في تمام الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 20:45 بتوقيت السعودية.

بولونيا ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

بوروسيا دورتموند ضد شتورم جراتس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

ليل ضد يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

ليفربول ضد باير ليفركوزن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد ضد ميلان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا في موسمه الحالي.