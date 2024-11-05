الرياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 5- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 5- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، وذلك في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة

  • باختاكور ضد الريان – الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت السعودية.
  • النصر ضد العين، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ الساعة 21:00 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

  • بي أس في أيندهوفن ضد جيرونا، في تمام الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 20:45 بتوقيت السعودية.
  • بولونيا ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
  • بوروسيا دورتموند ضد شتورم جراتس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
  • ليل ضد يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
  • ليفربول ضد باير ليفركوزن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
  • ريال مدريد ضد ميلان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.
  • سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا في موسمه الحالي.

مريم الجابري

مريم الجابري

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