نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول حالة انسحاب من انتخابات نائب رئيس الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع الدكتور أحمد أبو النصر عن ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، الذي كان قد قدم أوراقه للاقتراع الأسبوع الماضي، مما يجعل المستشار محمود فهمي هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وقد أُغلق باب تقديم أوراق الترشيح يوم السبت الماضي، حيث أصبح المنصب شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في 26 يناير الماضي.

بدأت عملية الترشيح يوم الأحد قبل الماضي، وكانت متاحة يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً لمدة أسبوع، باستثناء يوم السبت 2 نوفمبر، حيث تم تمديد المدة حتى السابعة مساءً.

وقد تقدم كلًا من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشحهما.

لكن في الساعات الأخيرة، أعلن الدكتور أحمد أبو النصر انسحابه من المنافسة، ليبقى المستشار محمود فهمي مرشحا وحيدا.

من المقرر أن تُجرى انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في 28 و29 نوفمبر الجاري، وقد تم فتح باب الترشح قبل موعد الجمعية بـ30 يومًا حسب اللائحة.

