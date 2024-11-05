العالم اليوم - محمد بن راشد يعلن إطلاق "استراتيجية الإمارات للاستثمار"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار، وذلك خلال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة إكس، الثلاثاء: "أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم".

وأضاف: "ضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جهاتهم .. وشهدنا تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة .. وشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية .. وتوقيع اتفاقيات .. واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات ".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الدولة .. تجمعهم على روح الفريق الواحد .. وتجمعهم على المستقبل الواحد .. وعلى حب الوطن الواحد . ونتفاءل بعام حكومي قادم ملىء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية".