نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- من سيحسم السباق للبيت الأبيض؟ لحظات دراماتيكية في الساعات الأخيرة للانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية مشددة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. تعمل شرطة واشنطن العاصمة على زيادة دورياتها في وسط المدينة وبالقرب من البيت الأبيض، رغم عدم وجود تهديدات موثوقة معروفة للعاصمة الوطنية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

صرّحت رئيسة شرطة العاصمة، باميلا سميث، بأن هذه الإجراءات وقائية، وتشمل استخدام طائرات هليكوبتر وطائرات دون طيار لمراقبة المناطق الحيوية. كما سيتم تشغيل مركز قيادة جديد لتنسيق الجهود مع الوكالات الأخرى والاستجابة للأحداث من أسبوع الانتخابات حتى التنصيب في يناير المقبل.

تأتي هذه التدابير بعد أربع سنوات من أحداث 6 يناير 2021، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس. يؤكد مسؤولو العاصمة ترحيبهم بالاحتجاجات السلمية، مع التشديد على عدم التسامح مع أي أعمال عنف أو تدمير للممتلكات، مؤكدين محاسبة جميع المخالفين.

متى سيتم إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية؟

وبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، فمن الممكن ألا يتم إعلان الفائز إلا بعد ساعات عدة أو أيام أو حتى أسابيع.

ويتنافس المرشحان الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق، بقوة منذ أسابيع.

ومن الممكن أيضًا أن تظهر بعض النتائج بشكل أبطأ هذا العام بسبب التغييرات في الطريقة التي تدير بها الولايات الفردية انتخاباتها منذ عام 2020 - بما في ذلك جميع الولايات الـ7 المتأرجحة التي ستقرر في النهاية السباق.

وفي المقابل تم تسريع عملية فرز الأصوات في أماكن مثل ميشيجان، وسيتم الإدلاء بعدد أقل بكثير من الأصوات عن طريق البريد هذه المرة مقارنة بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت أثناء جائحة كوفيد- 19.

أجريت انتخابات عام 2020 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، لكن شبكات التلفزيون الأمريكية لم تعلن فوز جو بايدن حتى وقت متأخر من صباح السبت 7 نوفمبر من العام ذاته.

أماكن تصويت هاريس وترامب

يشار إلى أن نحو 80 مليون ناخب من أصل 244 مليونا كانوا صوتوا بشكل مبكر، من بينهم هاريس نفسها.

أما خصمها، فسوف يدلي بصوته الثلاثاء قرب مقر إقامته في فلوريدا.

ولا يقتصر الترقب على الانتخابات نفسها، بل تطرح تساؤلات قلقة كذلك حول ما سيأتي بعدها، إذ باشر ترامب منذ الآن التشكيك في نزاهة الاقتراع، وهو الذي لم يعترف حتى الآن بهزيمته في انتخابات 2020 وشحن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير2021 لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن.

ولهذا، باشر المعسكران منذ الآن تقديم عشرات الطعون والشكاوى إلى القضاء، فيما يخشى ثلث الأميركيين أعمال عنف بعد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

كما عمدت ولايتان على الأقل هما واشنطن ونيفادا إلى تعبئة احتياطي الحرس الوطني كإجراء احترازي.